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‘Bordo Bereliler’ Suriye pazarında

Özel Kuvvetler’e bağlı Bordo Bereli askerlerimizin Suriye’deki FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne yapılan operasyonu konu alan ‘Bordo Bereliler Suriye’ filminin çekimleri Adana’nın Kozan ilçesinde devam ediyor.

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Filmdeki bir sahne için 20 dönümlük araziye Suriye pazarı kuruldu. Suriye pazarı için toplam 100 bin lira harcandı. Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ‘Bordo Bereliler Suriye’ mart ayında sinemaseverlerle buluşacak. 

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