Bordo berelinin Dağlıca destanı

Bordo Bereliler Suriye filmi, Hakkari Dağlıca’da Eylül 2015’te 16 askeri şehit eden PKK’lıları yakalamak için bölgeye indirilen ve “Dön” emri almamak için telsizlerini kapatan bordo bereli askerlerin yaptığı operasyonla başlıyor. Suriye’de Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir terör örgütünün başındaki ‘Çöl İmamı’ lakaplı ‘Ebu Salim’i yok etmek için ‘Yüzbaşı Mehmet’ ve komutasındaki bir timin hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. Bir süre sonra bu terör örgütünün en büyük desteğinin paralel devlet yapılanması FETÖ terör örgütü olduğu anlaşılan filmde içerideki cuntacılara karşı verilen mücadele de anlatılıyor.

MARTTA VİZYONDA

Yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Erhan Baytimur’un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı, ‘Bordo Bereliler Suriye’ filminde Cenk Ertan, Tolga Güleç, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Sinan Albayrak, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Tuğba Özay, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Tayfun Sav, Kadir Turan ve Anıl Öksüm rol alıyor. Filmde ‘Yüzbaşı Mehmet’ rolünü ise Cenk Ertan oynuyor. Çekimleri Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde başlayan film Mart 2017’de vizyona girecek.