Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan boşandı

Alman bakandan çarpıcı sözler: AB’nin parçalanması artık...

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa Birliği'nin (AB) ne durumda olduğunu bildiğini belirterek, "AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil." ifadesini kullandı.