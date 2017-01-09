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Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan boşandı

Oyuncu Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı ve 2014'te dünyaevine girdiği görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'den boşandı.

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Oyuncu Nehir Erdoğan, 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile Eylül 2014'te nikah masasma oturmuştu. Evlendikten sonra Fransa'ya yerleşme kararı alan çiftten kötü haber var! Eşi iş için sık sık Türkiye'ye gelince kriz çıktı. Geçen Aralık'ta boşandılar. Nehir Erdoğan Paris'te yaşamaya devam edecek.

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