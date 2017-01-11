Sezer İnanoğlu boşanmaktan vazgeçti

Emniyete saldırı planlayanları tanıdıkları ihbar etmiş

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı amacıyla keşif yaptıkları iddiasıyla L.A. ile yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanırken, bu kişilerin ihbar üzerine yakalandığı ortaya çıktı.