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İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün yasak aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün’le yasak aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Kutluay sorular karşısında sessiz kaldı.

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Takvim'de yer alan habere göre eşi Demet Şener'le boşanma davasının 3 Mart'a ertelenmesiyle bekleme sürecine giren İbrahim Kutluay, teselliyi çocuklarında arıyor.
 
Eski Milli basketbolcu, önceki gün 8 yaşındaki oğlu Ömer'le Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir kafede oğluyla vakit geçiren Kutluay, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince mekandan apar topar ayrıldı.
 
İbrahim Kutluay, "Tuba Büyüküstün ile yasak aşk yaşadığınız yönünde dedikodular var. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.
 
Oğluyla hemen aracına binip uzaklaşan Kutluay'ın yasak aşk sorularına sessiz kalması akılları karıştırdı.
 
Tuba Büyüküstün de eşi Onur Saylak'la boşanma kararı almıştı...

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