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Nazan Öncel: Bugünler geçecek güneş doğacak

Nazan Öncel Ankara’da sevenleriyle buluştu. Konserinde birlik ve beraberlik mesajı veren sanatçı “Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Birbirimize tutunalım, biliyorum ki bugünler de geçecek. Güneş hepimiz için doğacak” dedi.

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Ünlü pop sanatçısı Nazan Öncel önceki akşam Ankara Jolly Joker’de sahneye çıktı. Hayranlarıyla bir ara gelen Öncel, unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçı, ülkemizin yaşadığı acı olaylara karşı tepkisini, bir kez daha  vurgulayarak duygularını sevenleriyle paylaştı. Nazan Öncel, “ Hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Birimizin acısı hepimizin acısıdır. Şarkılar iyileştiricidir, umut vericidir, birleştiricidir. Ben de bugünlerde yeni yazdığım şarkıyla birbirimize tutunalım istiyorum. Biliyorum bugünler de geçecek. Güneş hepimiz için doğacak” diyen sanatçıyı hayranları alkış yağmuruna tuttu. Teknolojiyi tüm yenilikleriyle yakından takip eden sanatçı, gecenin sonunda mekanda ki tüm izleyiciler ile çektiği videoyu sosyal medyada yayınlandı. 

 

 

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