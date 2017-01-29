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Buika ile düet yapacak

Kibariye, sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı yeni şarkısının müjdesini verdi.

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Ünlü İspanyol şarkıcı Buika ile düet yapacağını açıklayan Kibariye, şarkının sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığını ilk kez ‘En İyi Ben Söylerim’ yarışmasında açıkladı. Programda Sezen Aksu’nun ‘Unut’ şarkısı söylendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Kibariye, Sezen Aksu ile ilgili duygularını “Sezen o kadar güzel bir şarkı yazdı ki bana… Onu yere göğe koyamam ben. Böyle insanlar bir daha gelmiyor, onu gerçekten çok seviyorum.” sözleriyle dile getirdi. 

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