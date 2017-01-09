Bülent Ersoy playback yaparken öyle birşey oldu ki...
Kanal D'de yılbaşı için çekilen Ben Bilmem Eşim Bilir programında yaşanan bir playback aldatmacası sosyal medyada olay oldu.
Bülent Ersoy'un programda playback söylediği şarkıda, Ersoy'a vokalde eşlik eden arkadaki iki isim Tarkan'ın söylediği bölüme gelince devreye girdi. Şarkının o bölümünde Tarkan'ın söylediği şarkıyı kendileri söylüyormuş gibi yapan iki vokalin bu durumu izleyenleri güldürdü.
"İÇLERİNE TARKAN KAÇTI"
Kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren playback skandalı için "içlerine Tarkan kaçtı" yorumları yapıldı.
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