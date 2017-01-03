Burak Özçivit, Murat Boz’u solladı!

Yerli ve yabancı milyonlarca hayranının gönlünde taht kuran Meryem Uzerli ve Burak Özçivit, 2 ay önce Dubai City Walk'taki 'Muhteşem Yüzyıl Sergisi'nin açılış davetine katıldı. Gecenin onur konukları olan ikili, Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlikten 450 bin dolar kazanıdığı konuşulan 32 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan haberler sonrası takipçi sayısını da artırdı.

Seyahat sonrası 600 bin Arap takipçi kazanan Özçivit, kankası Murat Boz’un ‘Instagram’da en çok takip edilen ünlü’ unvanını elinden aldı.

Burak Özçivit: 6 milyon 400 bin takipçi ile sosyal medyanın en fazla takip edilen ismi oldu.

Murat Boz ise Murat Boz: 6 milyon 100 bin ile ikinci sırada kaldı.