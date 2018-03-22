Burak Sergen kimdir kaç yaşındadır Burak Sergen eski eşi Pamela Spence kimdir? Pamela, Burak Sergen itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Magazin dünyasında sıkça yer alan Burak Sergen ve eski eşi Pamela’nın biyografileri haberimizde yer almaktadır. Sevilen arabesk şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı "Yara" isimli albümüyle Pamela Spence, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Program boyunca birçok dinleyiciden evlenme teklifi alan Pamela Spence; "Aşk kadınıyım. Evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi. Pamela Spence ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. “Atları da vururlar” müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, “Lahmacun ve Pizza” dizisinde oynamış, Teoman’a vokalistlik yapmıştır. Ünlü sanatçı Burak Sergen’le kısa bir evlilik yapmıştır. İşte merak edilen Pamela ve Burak Sergen hayat hikayeleri…

"AŞK KADINIYIM"

Sevilen arabesk şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı "Yara" isimli albümüyle Pamela Spence, Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk oldu. Program boyunca birçok dinleyiciden evlenme teklifi alan Pamela Spence; "Aşk kadınıyım. Evlilik düşünmüyorum" yanıtını verdi. Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir.

Ünlü Şarkıcı Pamela Spence'in, Yıllar Önce Çukur'un Beyefendi'si ile evlendiği ortaya çıktı.

"O EVLENMEMİZİ ÇOK İSTİYORDU"

Yasemin Şefik'in "Yıllar önce bir evlilik yapmışsın" yorumu üzerine; "Evet 19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi.

Burak Sergen Çukur dizisinde Beyefendi lakabıyla bilinen Baykal Bey karakterini canlandırıyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatrolarındaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındeki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçılık görevii sürdürmektedir. Sergen, Devlet Tiyatrolarında ki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Rol aldığı bazı oyunlar

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çifliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1984

PAMELA SPENCE KİMDİR?

Pamela Spence, ya da bilinen adıyla Pamela, 23 Şubat 1973’te Heidelberg, Almanya’da doğmuştur. Türk rock ve elektronik müzik şarkıcısıdır.

Heidelberg doğumlu İngiliz bir baba ve Türk bir annesi olan şarkıcı Pamela, babası NATO’da görevli olduğu için sürekli Almanya’da ikamet etmiş, annesiyle babasının ayrılması sonucu 15 yaşından itibaren Türkçe öğrendikten sonra, başlangıçta çeşitli televizyon dizilerinde roller üstlenmiş ve vokalistlik yapmış, daha sonra da çıkardığı üç albüm ile ün kazanmış bir Türkçe rock şarkıcısı ve Türk dizi, sinema oyuncudur. Pamela, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. “Atları da vururlar” müzikalinde Okan Bayülgen ve Fikret Kuşkan ile birlikte rol almış, “Lahmacun ve Pizza” dizisinde oynamış, Teoman’a vokalistlik yapmıştır. Ünlü sanatçı Burak Sergen’le kısa bir evlilik yapmıştır. 2004 yılının Haziran ayında Mucizeler Komedisi adlı müzikalde ‘dişi melek’ rolünü üstlenmiştir. İlk albümü, “Eğer Dinlersen”i uzun bir hazırlık döneminden sonra 1 Haziran 2002’de çıkarmıştır. Rock tarzına daha yakınlaştığı ikinci albümü “Şehir Rehberi”ni ise 23 Kasım 2004’te piyasaya çıkarmış, özellikle söz ve ezgileri bir anda kitlelerin diline yerleşiveren “İstanbul” isimli şarkı ile büyük başarı elde etmiştir. 25 Mayıs 2006’da üçüncü albümü “Cehennet”i çıkarmıştır.

2010 yılında elektronik müziğe geçerek dördüncü albümü “Stil Zengini”ni 9 Mart 2010’da yayınlamıştır. Albümün ilk klibi ise Duygu Güzelmeriç tarafından “Say What You Want” adlı şarkıya çekilmiştir.