Burak Törer kimdir kaç yaşında nereli? Gülben Ergen ve Burak Törer aşk mı yaşıyor? magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir magazin gündeminde sessiz kalan ve çıkan son ha berlere göre, Gülben Ergen ve Burak Törer aşk yaşadığı iddia ediliyor. Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam Bostancı'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Ergen, mekan çıkışı hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Gülben Ergen, adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Törer'le ilgili iddiaları doğruladı. Ergen, “Güzel düşünüyorum, iyiyim ve mutluyum” dedi. Geceye, Tuncel Kurtiz'in okuduğu ‘Tut Yüreğimden Ustam' şiiriyle başlayan Ergen, alkış aldı. Şarkıcı, Mazhar Alanson'un ‘Yandım Yandım' ve Mümin Sarıkaya'nın ‘Ben Yoruldum Hayat' parçalarıyla konserine devam etti. İşte Gülben Ergen ve Burak Törer kimdiri hayatı kariyerler ile ilgili merak edilenler



Erhan Çelik'ten olaylı bir şekilde ayrılan ve günlerce magazin gündeminde yer tutan Gülben Ergen'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranları ile buluşan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını doğrulayarak "Çok iyiyim ve mutluyum" dedi. Gülben Ergen (46), Bostancı Gösteri Merkezi'nde önceki akşam verdiği konserde bir itirafta bulundu. Yapımcı Burak Törer (48) ile aşk yaşadığını açıkladı.



BURAK TÖRER "BANA SORMAYIN" DEMİŞTİ



Burak Törer konu hakkında "Konuyu Gülben Hanım'a sorun, cevap veremem. O sanatçı" demişti.



BEKLENEN İTİRAF GELDİ



Geçtiğimiz aylarda Erhan Çelik ile olaylı bir şekilde ayrılan Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıkladı.



FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI



Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Gülben Ergen'le aşk yaşadığı konuşulan Törer, bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener ile birlikteydi.



İşte ikilinin o fotoğrafı;









BURAK TÖRER KİMDİR?



Prodüktördür. 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum‘ludur. Törer bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Burak Törer'in Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu iddia ediliyor.



GÜLBEN ERGEN KİMDİR?



Gülben Ergen (d. 25 Ağustos 1972; Erenköy, Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, eski model, sunucu ve oyuncu.



Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu.Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı.



1988 yılında çekilen ve baş rolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte baş rolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.



1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı.



Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı.

Ergen 1997 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998-2001 yılları arasında Marziye adlı dizide Marziye karakterini canlandırdı.









1999 yılında ikinci albümü Kör Aşık'ı çıkaran Ergen, 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırarak hayran kitlesini genişletti. 2001'de Gülbence adlı bir dergi çıkaran Gülben, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı ve 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.



Gülben Ergen'in ilk albümü Merhaba, 4 Eylül 1997 tarihinde satışa çıkmıştır. 13 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Atilla Alpsakarya üstlenmiştir. Albüm Elenor Müzik firması etiketi ile piyasaya sürülmüştür. Albümdeki şarkılar poptan çok Türk Sanat Müziği ağırlıklıdır. Albümdeki "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" şarkılarına klip çekilmiştir



Kör Aşık, Ergen'in 14 Aralık 1999 tarihinde piyasaya çıkan ikinci albümüdür.İlk albümün aksine bu albümde pop türü ön plandadır.



10 şarkıdan oluşan albümün 5 şarkısına klip çekilmiştir ("Kim Ne Derse Desin", "Kör Aşık", "Kanıma Dokunuyor", "Kurşuni", "Senin İçin"). Bu albümde Ergen, ilk albümdeki Elenor firması yerine Emi-Kent firmasıyla işbirliği yapmıştır. Albümün yapımcılığını Taşkın Sabah üstlenmiştir.



Gülben Ergen bu albümde Şehrazat, Sezen Aksu gibi ünlülerle çalışmıştır. Albümün piyasada olduğu dönemde Gümbür Gümbür Gülbence adlı televizyon programının sunuculuğunu yapan Ergen, şarkılarını bu yolla daha iyi tanıtma olanağı bulmuş ve albüm satışları artmıştır.



Gülben Ergen 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile evlenip 2012 yılında boşandı.Bu evlilikten 3 oğlu vardır.

2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenip 2016 yılında boşandı.



Diskografi

Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Şıkır Şıkır (2011)

Hayat Bi Gün (2011)

Durdurun Dünyayı (2012)

Sen (2013)

Kalbimi Koydum (2015)

Esasen (2017)



Filmografi

1988 Biz Ayrılamayız

1989 Av

1990 Hanımın Çiftliği

1991 Kanun Savaşçıları

1992 İşgal Altında

1994 İki Kız Kardeş

1997 Fırat

1998 Marziye

2001 Dadı

2002 Hürrem Sultan

2006 Gönül

2008 Gülben Ergen'le Sürpriz

2009 Popstar Alaturka

2011 Gülben

2012 Seda Sultan

2013 Gülben -Bir Milyon Kimin?

2015 Rising Star Türkiye

2017-Vezir Parmağı