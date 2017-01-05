Burcu Esmersoy ile Tuna Aksu ayrıldı mı?
Yaklaşık 1,5 yıldır Burcu Esmersoy’la beraber olan Tuna Aksu, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Aksu, ilişkide kriz yaşandığı ve bir aydır Esmersoy’la görüşmediklerine dair sorulara yanıt vermek yerine gülümsemeyi tercih etti.
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