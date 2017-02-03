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Burcu Esmersoy Kıvanç olursa

Yılın Adamı seçilen Kıvanç Tatlıtuğ’u Burcu Esmersoy taklit etti.

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İki fotoğraf yan yana gelince de ikilinin ne kadar çok benzediği ortaya çıktı. GQ Türkiye, 2016’da başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri seçti. Her biri kendi alanında başarılı 11 erkeğin ödüllendirileceği gecede En İyi Aktör Ödülü’nün sahibi Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ’un GQ’ya verdiği pozu, Burcu Esmersoy da denedi. Fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Esmersoy, “Sakal hattı pek oturmadı ama kardeşim ‘yılın adamı’ notunu düştü. 

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