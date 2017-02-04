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Burcu Esmersoy sevgilisinden neden ayrıldı?

Burcu Esmersoy, erkek arkadaşı Tuna Aksu’nun evlenmek istemesi nedeniyle ayrıldıklarını itiraf ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Akşam'ın haberine göre; Yakın zamanda sevgilisi Tuna Aksu’dan ayrılan ve önceki gün bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıyan Burcu Esmersoy, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. İlk olarak dün gece görüntülendiği şahsın arkadaşı olduğunun altını çizen Esmersoy, Tuna Aksu mevzusuna değindi. Ayrılmalarının nedeninin söylendiği gibi ihanet olmadığını söyleyen Esmersoy, "Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet yüzünden ayrıldığımız yazılınca çok üzüldük ikimiz de" dedi. 
 
Arda’yla sevgili olsaydık saklamazdık! 
 
Arda Turan ile bir süredir aynı mekânlarda bulunmaktan kaçan Esmersoy, bu konuya da açıklık getirdi. Aralarında sorun olmadığını söyleyen sunucu, "Artık eskisinden daha çok görüşüyoruz Arda'yla, benim bir ilişkim, onun da bir ilişkisi vardı. O yüzden pek görüşemedik. Eğer Arda ile birlikte olsak, ele ele dışarı çıkarız saklamayız zaten’’ dedi. 

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