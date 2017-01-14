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Burcu Esmersoy'dan ayrılık açıklaması

Sevgilisi Tuna Aksu'dan ayrılan Burcu Esmersoy'un, 'Bir kez evlendim yeter. Ben domatesli pilav seviyorum, salçalı pilav yemem. Çünkü onunla mutlu olamam' şeklindeki açıklaması şaşkınlık yarattı.

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Yaklaşık 1,5 yıl birliktelik yaşadığı Tuna Aksu’dan evlilik teklifi aldıktan sonra ayrılan Burcu Esmersoy’dan ilginç bir açıklama geldi.
 
2006 yılında evlendiği İtalyan Massimo Cusimano’dan ihanet yüzünden boşanan ünlü sunucu, evliliğe sıcak bakmadığını ve tekrar evlenmek istemediğini söyledi.
 
Burcu Esmersoy, "Artık mutsuz olduğumu düşündüğüm yerden kaçıyorum. Evlilik teklifi beklentim hiçbir zaman olmadı. Bir kez evlendim yetti. Ben domatesli pilav seviyorum, salçalı pilav yemem. Çünkü onunla mutlu olamam" ifadelerini kullandı.

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