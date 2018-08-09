Sinan Akçıl Gizem Kayalı kimdir aşk mı yaşıyor Buse Narcı kimdir kaç yaşındadır

Buse Narcı kimdir kaç yaşında Sinan Akçıl Gizem Kayalı kimdir aşk mı yaşıyor? Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Sinan Akçıl ve Buse Narcı ayrıldı. Peki Sinan Akçıl yeni aşkı Gizem Kayalı kimdir? Buse Narcı biyografisi haberimizde yer alıyor. Edinilen son bilgiye göre Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen fotomodel Buse Narcı ile 20 gün aşk yaşadı. Üç gün önce de ayrıldı. Sinan Akçıl ile Buse Narcı 20 gün aşk yaşadıktan sonra ayrıldı. Boş durmayan Sinan Akçıl 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı ile aşka yelken açtı. Bu sürpriz aşk sonrası 23 yaşındaki ünlü model hakkındaki bilgiler merak edilirken "Gizem Kayalı kimdir?" sorusu gündem oldu. Fethiye’de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz’dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.

DRONE UÇURDULAR

Yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl ve Gizem Kayalı, birlikte görüntü vermemek için sıkı önlemler aldı. Bodrum Türbükü'nde objektiflere takılan çift, etrafta muhabirlerin olup olmadığını drone uçurarak kontrol etti.

"BUSE'YLE OLMADI"

Buse Narcı ile ilişkinin başında yollarını ayıran Sinan Akçıl, "Buse çok sevdiğim birisi, çok iyi bir insan. Tanışma aşamasındaydık ama olmadı. Kalbimde başka birisi var mı dersen evet var. Birkaç gün içinde el ele çekebilirsiniz, zaten o kişi benim kalbimdeki kişidir" demişti.

"SİNAN BENİM YUNAN HEYKELİM"

25 yaşındaki Buse, ilişkinin başında çok mutlu olduğunu söyleyerek "Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip" demiş, bu sözlerle de magazin gündemine gelmişti

GİZEM KAYALI KİMDİR?

Gizem Kayalı, son zamanların merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle büyüleyen Kayalı, özel hayatıyla magazin dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ancak Kırklareli'de yaşayan Gizem Kayalı, Ömür Gedik'e verdiği röportajda kendisini şu sözlerle tanımlıyor;

"Lisede de uzundu boyum, o nedenle göze çarpıyordum. Dört yıldır da profesyonel olarak modellik yapıyorum. 2012’de başladım.

-Aileden destek gördün mü?

-Gizem Kayalı: Annem hep yanımda. En büyük destekçim.

-Boyun kaç Gizem?

-Gizem Kayalı: 1.84 cm.

-Bacak boyun?

-Gizem Kayalı: 1.13 cm.

-Basket oynadın mı?

-Gizem Kayalı: Bir sene oynadım ama boy ve fizik genetik. Zayıf kalmak için de pek bir şey yapmıyorum.

-Yemek yemez misin?

-Gizem Kayalı: Yemem, yaparım. Mutfak kısmında olmak hoşuma gidiyor. Terapi gibi.

-Özel bir diyetin var mı?

-Gizem Kayalı: Her şeyi az yemek zorundasın. Bu herkes için geçerli...

-Spor?

-Gizem Kayalı: Haftada iki-üç gün fitness ve pilates yapıyorum.

-Hayalleriniz neler?

-Gizem Kayalı: Best Model sonrası oyunculuk da yapacağız. Modelliği bırakır mısın diye çok soruluyor. Ben yurtdışında da modellik yapmak istiyorum. Fiziğim müsait. Dünya standartlarına daha uygun.

-Nedir dünya standartları?

-Gizem Kayalı: İnce, uzun ve narin görünmek. 1.80 üzeri oluyor genelde. Daha kısalar moda haftalarında yer almıyor.

-Balıketi manken modasına ne diyorsun?

-Gizem Kayalı: Güzel bence. Onlar da bazı kesimlere hitap ediyor.

BUSE NARCI KİMDİR?

Fethiye’de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz’dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.