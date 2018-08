Sinan Akçıl Gizem Kayalı kimdir aşk mı yaşıyor Buse Narcı kimdir kaç yaşındadır Buse Narcı kimdir kaç yaşında nereli merak ediliyor. Sinan Akçıl Gizem Kayalı aşk mı yaşıyor? Magazin gündeminde trend olan Gizem Kayalı kimdir Sinan Akçıl ile birlikte mi? Buse Narcı biyografisi haberimizde yer alıyor. Edinilen son bilgiye göre Buse Narcı ile ilişkisini üç gün önce bitiren Sinan Akçıl, 2016 Best Model of Turkey birincisi Gizem Kayalı ile görüntülendi. Buse Narcı ile ilişkinin başında yollarını ayıran Sinan Akçıl, 'Buse çok sevdiğim birisi, çok iyi bir insan. Tanışma aşamasındaydık ama olmadı. Kalbimde başka birisi var mı dersen evet var. Birkaç gün içinde el ele çekebilirsiniz, zaten o kişi benim kalbimdeki kişidir' demişti. Buse Narcı'dan ayrılan Sinan Akçıl yeni bir aşka yelken açtı. Akçıl, 2016 Best Model 1'incisi olan Gizem Kayalı ile aşk yaşamaya başladı. Bu gelişme sonrası ünlü model hakkındaki detaylı bilgiler merak edilmeye başlandı. Fethiye’de dünyaya gelen Buse Narcı, 1993 yılında doğdu. Tevfik Hiçyılmaz’dan tiyatro eğitimi alan Buse Narcı, Oda Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaktadır. Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettirmiş, Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenmesiyle Türkiye gündemine oturmuştur.