Buse Sinem İren kimdir Buse Sinem İren kaç yaşında biyografisi nasıl

ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNE TRANSFER OLAN BUSE SİNEM İREN KİMDİR?

Kanal D ekranlarında yeni sezonda da tüm hızıyla kaldığı yerden devam edecek olan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosundaki yerini alacak isim Buse Sinem İren, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’de Sanat Tarihi bölümünden tamamlayarak mezun oldu. Havuç’un eşi Simay karakteriyle izleyici karşısına geçecek Buse Sinem İren, tarihler 20 Mart 2015'i gösterdiğinde ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner olmak isimli bilgi yarışması programına katılım sağlayarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Youtube kanalında değişik versiyonlarda videolar çeken Buse Sinem İren’in bilhassa Karadeniz şivesi eşliğinde seslendirmiş olduğu masallar takipçileri tarafından yoğun bir ilgi ve beğeniyle karşılaştı.

BKM'de Açık Mikrofon adlı oyununu devam ettiren Buse Sinem İren, Kanal D ekranlarının büyük bir keyifle takip edilen projesi Çocuklar Duymasın’ın oyuncu kadrosuna transfer oldu. Oyuncu kadrosundaki yerini yeni sezonda alan Buse Sinem İren, Havuç’un (Baran Erdoğan) eşi Simay karakterini canlandıracak. Çocuklar Duymasın tanıtım fragmanında gelinlik giyerek ekran karşısında boy gösteren Buse Sinem İren’in, Baran Erdoğan (Havuç) ile romantik ve eğlence içerikli görüntüleri izleyici kitlesi tarafından oldukça beğenildi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SİMAY KARAKTERİ HAKKINDA

İren, Çocuklar Duymasın dizisinde Simay karakterini canlandıracak. Havuç'un eşi olacak Simay karakteri şöyle tanıtıldı; 1992, Mart- Trabzon doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesinde grafik tasarım bölümünü bitirmiş. En ufacık şeylere çok çabuk sinirlenip, parlayıp hemen de sönebiliyor. Normal hayatta şivesi yok sadece ama sadece sinirlendiğinde Karadeniz şivesiyle konuşuyor. İnatçı. Yapamazsın denilen her şeyi yapıyor. Çabuk gaza gelen bir yapısı var. Bir şeye ihtiyacı olduğunu asla belli etmiyor. En yakını bile olsa özellikle bir erkekten asla yardım istemiyor. Her işi tek başına yapmaya çalışıyor. Aile baskısı ile büyüdüğü için çoğunlukla onlara yalan söylüyor. Çok kıskanç bir kadın olduğu için de ilişki için oldukça yıpratıcı. Tam bir “zor kadın. Simay da babasına asla doğruyu söyleyemez, annesi ile her zaman iş birliği yaparlar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

Öte yandan Selami'nin adı bir anda evde anılmaya başlar. Gönül'ün Selami'den bahsetmesi ise Tuna'yı kıskandırır. Ancak bu kıskançlık nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olur.