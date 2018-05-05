Buse Varol kimdir kaç yaşında Alişan ile evlenecek olan Buse Varol nereli nikah yeri nerede

Buse Varol kimdir kaç yaşında Alişan ile evlenecek olan Buse Varol nereli nikah yeri neresi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti Cuma akşamı kına gecesi düzenledi. Pazar günü Alişan ile nikah masasına oturacak olan güzel oyuncu Buse Varol, 4 Mayıs akşamı kına gecesini düzenledi. Varol'un, kına gecesi için 3 özel elbise yaptırdığı ortaya çıktı. Erkek tarafı Alişan ise arkadaşları ile birlikte Boğaz’da bir balıkçı da yemek yiyerek kutlama yaptı. Alişan ile Buse Varol, 6 Mayıs’ta Swissotel’de evlenecek. İddiaya göre; Alişan paraya kıydı ve yüzüğe tam tamına 150 bin lira ödedi. Ece Erken’in yarım altın hediye ettiği söylendi. sra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile evlenmesi beklenirken nişan atan Alişan, Dostlar Mahallesi dizisinde tanıştığı Buse Varol ile dozu dizgin bir aşk yaşıyor. İşte Alişan'ın nişanlısı Buse Varol kimdiri hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...



Buse Varol, Cuma akşamı Sürmeli Otel’de kına gecesini düzenledi. Varol, kına gecesi için 1 tanesi Raşit Bağzıbağlı olan 3 özel elbise diktirdi. Kına gecesinde duygu ve düşüncelerini dile getiren Buse Varol çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tarihi bir ortamda evlilik teklifi alan Buse Varol tarihi bir ortamda kına gecesinin gerçekleşeceğini söyledi.



Davetlilerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Varol, "Benim akrabalarım var, Alişan'ın akrabaları var ve oyuncu şarkıcı arkadaşlarımız olacak, ailer var" ifadelerine yer verdi. Alişan ise arkadaşları ile birlikte Boğaz’da bir balıkçı da yemek yiyerek kutlama yaptı. Kutlama sonrası Alişan da arkadaşlarıyla kına gecesine katıldı. Buse Varol daha önce de Tarihi Çeşme Hamamı'nda kına gecesi düzenlemişti.





ALİŞAN’IN NİŞANLISI BUSE VAROL KİMDİR?

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol’un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti. Uzun bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katıldı ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yaptı.



İlk televizyon projesi 2013 yapımı Tozlu Yollar dizisi oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından 2 yıl boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı. Evlilik yolunda ilerlediği Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi adlı dizide ise taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. Son olarak Bülent İnal ile Özlem Conker’in başrollerini paylaştığı Payitah Abdülahamid’in kadrosuna dahil olan Buse Varol, Mislimelek karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Sahne ismi Alişan olan Serkan Burak Tektaş, 19 Haziran 1976’da doğdu. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. Çok istemesine rağmen Latin Dansları Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü kazandı.



Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak’tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi.