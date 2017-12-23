Buse Varol kimdir kaç yaşında Alişan yeni sevgilisi Buse Varol nereli

Buse Varol kimdir nereli kaç yaşında Alişan yeni sevgilisi Buse Varol kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol'un aşkı doludizgin sürüyor. Kısa bir süre önce Eda Erol ile nişan atan Alişan'ın Buse Varol ile yeni bir aşka başladığı haberi gündeme düştü. Buse Varol'un yaşı, eğitimi, kariyeri gibi hayatına dair konular merak edilip araştırılmaya başlandı. Buse Varol'un kim olduğuna dair haberler merak ediliyor. Alişan Eda Erol'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başladı. Buse Varol'un kim olduğuna dair merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Buse Varol hakkında merak edilenler...







Alişan, sevgilisi Buse Varol ile çekildiği romantik selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan 41 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Hoşgeldin yanıma, hayatıma hoşgeldin" notunu düştü. Alişan, binlerce beğeni alan paylaşımına, sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Alişan ile Buse Varol dün akşam yakın dostlarıyla akşam yemeğine çıktı.







Mekan çıkışında objektiflere yansıyan ikili, çok mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.



Tanışma hikayesini anlatan Alişan, “Dizi başlamadan 10 gün önce bir tanışma yemeği düzenlendi. Buse benim tam sağıma oturdu ve ilk görüşte çok beğendim. Hemen Çağla’ya (Şıkel) söyledim. Ne güzel kız falan dedim. Sonra Buse tesadüfen bir arkadaşıyla bizim kafeye gitmiş ve babam Buse’yi görüp beğenmiş. Babam da bana söyledi, oğlum ne güzel kız tanışsanıza siz dedi. Bende Buse’ye DM’den yürüyüp numarasını istedim” dedi.



BUSE VAROL KİMDİR?



Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.