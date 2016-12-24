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Bütün dostlar O’nu hatırlasın

Aşık Veysel’in hayatından esinlenerek çekilen ‘Aşık’ filminin galasında konuşan yönetmen Bilal Babaoğlu “Bu yapım bir biyografi değil, aşığı ve aşıklığı anlatan film oldu” dedi.

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Bilal Babaoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatından esinlenerek çekilen “Aşık” isimli filmin özel gösterimi yapıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen özel gösterimde konuşan yönetmen Bilal Babaoğlu, “Film yapmak da uzun ince bir yol ve biz o yolun sonundayız. Bir Aşık Veysel biyografisi değil, aşığı ve aşıklığı anlatan bir film oldu” dedi. Filmin başrol oyuncularından Emirhan Kartal, “Aşık Veysel bir dünya ozanı. Bu yıl 44’üncü ölüm yılı olacak. Onu gençlere tanıtmak inşallah bize nasip olur. Gençler, bu filmi izleyerek nasıl Aşık Veysel olunuyor, yanmadan ozan olunabiliyor mu görürler.” diye konuştu.  

BİZİM VEFA BORCUMUZ

Filmde Esma karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu, “Aşık Veysel’i genç nesillere hatırlatmamız gerekiyor. Bu vefa borcumuz. Bu yüzden ben de filmde seve seve rol almayı kabul ettim.” ifadelerini kullandı. Filmde rol alan Aşık Veysel’in torunu Yeliz Şatıroğlu, filmde kendi babaannesinin gençliğini oynadığını ve bunun da gurur verici bir şey olduğunu belirterek, çekimlerin zor olsa da keyif verdiğini ve sinemaseverler tarafından da filmin sevilmesini umduğunu dile getirdi. Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin ve Faruk Karaçay gibi isimlerin de rol aldığı Aşık filmi, 30 Aralık’ta seyirciyle buluşacak. Film aynı zamanda, işitme ve görme engelli sinemaseverler için sesli tasvir ve işaret diliyle de aktarılacak. 

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