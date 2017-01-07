Çağdaş Onur Öztürk, Diriliş Ertuğrul'da!
Diriliş Ertuğrul'da izleyicinin heyecanla beklediği yeni düşman sonunda diziye katıldı. Çağdaş Onur Öztürk, dizide Ertuğrul'un düşmanı olan Tefkur'un has adamını canlandıracak.
Yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk iyileşerek diziye ana düşman olarak döndü. Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini gösterdi.
'VASİLYUS' KARAKTERİNİ ÖZTÜRK CANLANDIRACAK
Yeni bölümde Tefkur'un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak.
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?
16 Ağustos 1979 senesinde dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Başarılı dizi ve film oyuncusu Öztürk Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Gazi, Sakarya Fırat, Kuzey Güney, Böyle Bitmesin, Kendine İyi Bak ve Aşktan Kaçılmaz gibi dizilerde rol alan Çağdaş Onur Öztürk son olarak TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Vasilyus karakterini oynamaktadır.
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