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Çağla Şıkel, Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış

Buse Narcı'nın 2012'de jürileri arasında Çağla Şıkel'in de bulunduğu 'Bugün Ne Giysem' programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.

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Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti.
 
O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı.
 
Buse Narcı ise 2 aydır kendisinden 24 yaş büyük olan Emre Altuğ ile birlikte. (Posta)
 

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