Çağla Şıkel, Buse Narcı'ya övgüler yağdırmış
Buse Narcı'nın 2012'de jürileri arasında Çağla Şıkel'in de bulunduğu 'Bugün Ne Giysem' programına yarışmacı olarak katıldığı ortaya çıktı.
Çağla Şıkel programda Buse Narcı'ya övgüler yağdırarak 'Gözlerimi senden alamıyorum. Sana bakmaya doyamıyorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demişti.
O dönem Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel, 2015 yılında 7 yıllık eşinden boşandı.
Buse Narcı ise 2 aydır kendisinden 24 yaş büyük olan Emre Altuğ ile birlikte. (Posta)
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