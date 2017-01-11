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Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu!

Sunucu ve model Çağla Şıkel, kuliste uyuyan yakın arkadaşı Alişan'ın yüzüne yoğurt döktü.

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Çağla Şıkel'in intikamı acı oldu! 'Her Şey Dahil' programını sunan Alişan ve Çağla Şıkel, kuliste birbirlerine yaptığı şakalarla sosyal medyada takipçilerini güldürmeye devam ediyorlar.

İlk olarak dün kuliste ayakkabısını çıkaran Alişan, ünlü modele çorabı ile dokunurken çekilen videosunu instagram'da "Bizimkisi bir arkadaş hikayesi" notuyla paylaşmıştı. Çağla Şıkel, bu şakasının altında kalmadı ve ünlü şarkıcı uyurken yüzüne yoğurt döktü.

Çağla Şıkel, instagram'da o anların videosunu, "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla yayımladı.

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