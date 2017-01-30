Çağrı’nın ezgileri uçuracak!

Kabin içi iniş müziği ‘Fresh’, kalkış müziğinin adı ‘Motif’ oldu. Müzikler, THY’nin sosyal medya kanallarında İstanbul görüntüleriyle yayınlandı. Ocak ayından itibaren uçaklarda kullanılmaya başlanan müziklerde yerel ve modern ezgilerin bir arada kompoze edildiği duyuluyor. Serkan Çağrı, müziklerle ilgili şunları söyledi: Arif Mesut Kahramanoğlu ile birlikte çalıştık. İşlerim nedeniyle sık seyahat eden biri olarak pek çok insanın uçak içindeki duygularını, durumlarını gözlemliyordum. Özellikle karamsar duyguları çağrıştıran müziklerin insanları endişelendirdiğini farkettim. Bu nedenle yeni düzenlediğimiz müziklerde daha pozitif hislenimler oluşturacak müzikleri kurguladık.