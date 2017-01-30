Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Çağrı’nın ezgileri uçuracak!

Türk Hava Yolları, uçak içinde yayınladığı müzikleri değiştirdi. Kalkış ve iniş için ayrı ayrı hazırlanan müziklerin yapım ve yönetmenliğini klarnet sanatçısı Serkan Çağrı üstlendi.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kabin içi iniş müziği ‘Fresh’, kalkış müziğinin adı ‘Motif’ oldu. Müzikler, THY’nin sosyal medya kanallarında İstanbul görüntüleriyle yayınlandı. Ocak ayından itibaren uçaklarda kullanılmaya başlanan müziklerde yerel ve modern ezgilerin bir arada kompoze edildiği duyuluyor. Serkan Çağrı, müziklerle ilgili şunları söyledi: Arif Mesut Kahramanoğlu ile birlikte çalıştık. İşlerim nedeniyle sık seyahat eden biri olarak pek çok insanın uçak içindeki duygularını, durumlarını gözlemliyordum. Özellikle karamsar duyguları çağrıştıran müziklerin insanları endişelendirdiğini farkettim. Bu nedenle yeni düzenlediğimiz müziklerde daha pozitif hislenimler oluşturacak müzikleri kurguladık. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esed'in hastanede olduğu dedikodularına neden olan ses kaydı yayınlandı

Esed'in hastanede olduğu dedikodularına neden olan ses kaydı yayınlandı

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Kaçak ziyaretçi kaplanlara yem oldu

Köpekler kobraya saldırdı

Köpekler kobraya saldırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA