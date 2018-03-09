Candan Erçetin kimdir kaç yaşında Candan Erçetin şarkıları nelerdir

Candan Erçetin kimdir kaç yaşında aslen nerelidir Candan Erçetin şarkıları nelerdir? Özellikle 90’larda yaptığı şarkılarıyla hafızalarımızda yer edinmiş Candan Erçetin biyografisi araştırılıyor. Beyaz Show konuklarında bu hafta Candan Erçetin var. Beyaz Show 9 Mart Cuma konukları arasında bulunan Candan Erçetin 1963 doğumludur. Candan Erçetin, Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve öğretmen. Yirmi yılı aşkın şarkıcılık kariyeri boyunca, insan hayatını konu alan şarkılar hazırlayıp seslendirmesiyle tanındı. Candan Erçetin müzik kariyeri nasıldır? 1990 Eurovision Türkiye finallerinde Cihan Okan ile "Daha Kolay" şarkısını, 1992 Eurovision Türkiye finallerinde ise Sinan Erkoç ile "Kimbilir Nerdesin" şarkısını seslendirdi. 1995'te Hazırım albümüyle dikkat çeken bir çıkış yaptı, 1997'de hit olan "Yalan" şarkısını içeren Çapkın albümünü yayımladı. 1998 Ağustos'u sonuna doğru yayınlanan ve Candan Erçetin'in 2. remix EP albümü olan Oyalama Artık albümü 7 şarkıdan oluşup "Oyalama Artık", "Aşkı Ne Sandın", "Kaybettik Biz", "Onlar Yanlış Biliyor" şarkıları yeniden düzenlenmiş remix yapılmış ve "Oyalama Artık" şarkısına klip çekilmiştir.

CANDAN ERÇETİN KİMDİR?

1963 yılında Kırklareli'de Arnavut ve Makedon kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Candan Erçetin, ilk öğrenimi memleketinde tamamlamış ardından lise eğitimi almak için İstanbul'a gelmiştir. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından olan Galatasaray Lisesi'nde eğitim almaya hak kazanan Candan Erçetin, buradaki eğitimini başarılı ile tamamladı.

Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Şan eğitimi aldı. Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde başlayan Candan Erçetin, 1986'da, üniversite son sınıfta Norveç - Oslo'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Onlar grubunun bir üyesi olarak Türkiye'yi temsil etti ve grup o zamana kadarki en iyi dereceyi alarak yarışmada dokuzuncu oldu.

MÜZİK KARİYERİ

1990 Eurovision Türkiye finallerinde Cihan Okan ile "Daha Kolay" şarkısını, 1992 Eurovision Türkiye finallerinde ise Sinan Erkoç ile "Kimbilir Nerdesin" şarkısını seslendirdi.

1995'te Hazırım albümüyle dikkat çeken bir çıkış yaptı, 1997'de hit olan "Yalan" şarkısını içeren Çapkın albümünü yayımladı. 1998 Ağustos'u sonuna doğru yayınlanan ve Candan Erçetin'in 2. remix EP albümü olan Oyalama Artık albümü 7 şarkıdan oluşup "Oyalama Artık", "Aşkı Ne Sandın", "Kaybettik Biz", "Onlar Yanlış Biliyor" şarkıları yeniden düzenlenmiş remix yapılmış ve "Oyalama Artık" şarkısına klip çekilmiştir.

2000'de yılın en çok satanı olan Elbette'nin ve 2002'de "Gamsız Hayat" şarkısı eşliğinde yayımlanan Neden'in ardından Melek (2004), Kırık Kalpler Durağında (2009) ve Milyonlarca Kuştuk... (2013) albümlerini satışa sundu. 2005'in ilk aylarında, Beyazıt Öztürk ile başrolünü paylaştığı Yıldızların Altında müzikalinde oynayan şarkıcı, Türk-Yunan kültürüne ait geleneksel şarkıları seslendirdiği Aman Doktor albümünü ise DMC etiketiyle aynı yıl 9 Aralık'ta yayımladı.

2011'de yarı Fransızca yarı Türkçe şarkılardan oluşan Aranjman 2011 albümünü piyasaya süren şarkıcı, 2012'de ise Orhan Gencebay'ın altmışıncı sanat yılını kutlamak için hazırlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümündeki "Beni Böyle Sev" şarkısını seslendirdi.

Erçetin, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli projelerde de yer aldı. 1994'te sunuculuk yapmaya başladı, 2007'de Candan Erçetin'le Beraber ve Solo Şarkılar programını sundu. 2005'te Yıldızların Altında müzikalinin başrolünü oynadı. Gölgesizler (2008) ve Kaptan Feza (2009) filmlerinin müziklerini hazırladı ve yapımında görev aldı. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı, 2009'da Galatasaray Üniversitesi'nde diksiyon dersleri vermeye başladı.

25 Haziran 2013 tarihinde Ünal Aysal tarafından Ümit Özdemir ile birlikte Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı'na atandı. Erçetin, 2014'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Fransız-Türk ilişkilerine yaptığı katkılar sayesinde Sanat ve Edebiyat Nişanı ile ödüllendirildi, bunun yanı sıra bugüne kadar çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazandı.

ALBÜMLERİ

Hazırım (1995)

Çapkın (1997)

Elbette (2000)

Neden (2002)

Melek (2004)

Kırık Kalpler Durağında (2009

Milyonlarca Kuştuk (2013)

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun (2015)

ÖDÜLLERİ

2005 En Fazla Satış Altın - MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri

2009 En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solisti - Altın Kelebek Ödülleri

2015 Onur Ödülü - 1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri