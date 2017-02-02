Caner Erkin: Oğlumun velayetini alacağım

Asena Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri alacağı konuşulan Erkin, “Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış." açıklamasını yaptı.



Caner Erkin, oğulları Çınar’ın masraflarıyla ilgili icra takibi hakkındaki sorular üzerine şöyle dedi:

“Ben zaten oğlumun bütün giderlerini karşılıyorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uğraşacağım. Her şeyi aldığım gibi oğlumu da alacağım”