Caner Erkin’den ‘otomobil’ hamlesi
120 bin liralık nafakayı ödemediği iddiasıyla eski eşi Asena Atalay tarafından hakkında icra takibi başlatılan milli futbolcu Caner Erkin'den 'otomobil' hamlesi geldi.
Caner Erkin, eski kayınpederini savcılığa şikâyet ederek, kullanması için Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracın kendisine iade edilmediğini ileri sürdü. Caner Erkin'in şikâyeti üzerine Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay hakkında soruşturma başlatıldı. Sabah
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