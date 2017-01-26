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Caner velayet davası açıyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasındaki sular durulmak bilmiyor.

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Eski eşinin icra takibi başlatması üzerine daha fazla dayanamayan Caner Erkin, sessizliğini bozdu. Oyuncu Şükran Ovalı’yla hayatını birleştiren Erkin, Instagram hesabı üzerinden çok sert bir cevap mesajı yayınlayarak Asena Atalay’ı adeta topa tuttu. Erkin mesajında, Asena Atalay’ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtti ve “Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip” dedi. Erkin, oğlunun velayetini almak için Asena Atalay’a dava açacağını da belirtti. 

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