Cansu Dere Engin Akyürek kimdir kaç yaşında Cansu Dere Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? Magazin hayatının ilk aşk bombası Cansu Dere ve Engin Akyürek’ten geldi. Ünlü isimler Engin Akyürek ve Cansu Dere aşkı böylelikle 2018’in ilk konuşulan aşkları olmayı başardı. Peki Cansu Dere kimdir kaç yaşındadır? Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu manken, oyuncu. Türkiye'nin en başarılı mankenlerinden biri olan Cansu Dere aynı zamanda sunuculuk da yaptı. Cansu Dere, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Yunanistan göçmeniydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi'nden mezun oldu. Dere, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde aldı. Engin Akyürek kaç yaşındadır kimdir? Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’ da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek’in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek’in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır. İşte sık sık konuşulan Cansu Dere Engin Akyürek kimdir kaç yaşında Cansu Dere Engin Akyürek aşk mı yaşıyor soruların yanıtları haberimizde!

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere bugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Cansu Dere’nin kalbini Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.

Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.

BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

İkili bunun için de buluşma yerlerini Engin Akyürek’in yaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere ve Engin Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’ da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek’in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek’in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır. Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında”Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. “Yabancı Damat” adlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül’ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

Engin Akyürek’in Ödülleri

2006 yılında ÇASOD Oyunculuk Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı unvanını aldı.

2007 yılında 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı unvanını aldı.

2012 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Fatmagül’ün Suçu Ne? adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

2014 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Kara Para Aşk adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Engin Akyürek’in Rol Aldığı Sinema Filmleri

2006 yılında ”Kader” adlı sinema filmde Cevat karakterini canlandırdı.

2014 yılında ”Bir Küçük Eylül Meselesi” adlı sinema filmde Tekin karakterini canlandırdı.

Engin Akyürek’in Rol Aldığı Diziler

2004-2007 yıllar arasında ”Yalancı Damat” adlı dizide Kadir Sadıkoğlu rolünde oynadı.

2007 yılında ”Karayılan” adlı dizide Nizipli rolünde oynadı.

2009 yılında ”Bir Bulut Olsam” adlı dizide Mustafa Bulut rolünde oynadı.

2010-2012 yıllar arasında ”Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide Kerim Ilgaz rolünde oynadı.

2014-2015 yıllar arasında ”Kara Para Aşk” adlı dizide Ömer Demir rolünde oynadı.

2017 yılında ”Ölene Kadar” adlı dizide Dağhan rolünü canlandırmaktadır.

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu manken, oyuncu. Türkiye'nin en başarılı mankenlerinden biri olan Cansu Dere aynı zamanda sunuculuk da yaptı.

Cansu Dere, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Yunanistan göçmeniydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi'nden mezun oldu. Dere, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde aldı.

Dere, 2000 yılında Kanal D'nin düzenlediği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 3. olduktan sonra mankenlik kariyerine profesyonel olarak başlamış oldu. Bu süreç içinde Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal gibi çok önemli isimlerin defilelerinde yer aldı.

Cansu Dere, Türkiye'yi yurtdışındaki birçok organizasyonda da temsil etti. 2002 ve 2003 yıllarında Paris'te defilelerde yer aldı. Ayrıca birçok ünlü fotoğrafçıyla çalıştı.

Dere, 2000 yılında televizyona da adım attı. 2000 ve 2001'de Kanal D'de çocuk ve müzik programı, 2004'te "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışmayı, 2003'te NTV'de Lifestyle adlı moda programını sundu. Oyunculuğa 2004 yılında yayınlanan Metro Palas dizisiyle başladı. Ancak dizi beklenen ilgiyi görmedi. 2005'te Alacakaranlık adlı dizide rol aldı. 2005 de NTV'de bir moda programı sunmaya başladı.

2006 yılında "Sıla" adlı dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynadı. 2007 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde oynadı. 2009 yılında da Ezel dizisindeki Eyşan rolünü oynadı. 2010 yılında Cem Yılmaz'ın "Yahşi Batı" filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır.

Dere'nin özel hayatı da her zaman medyanın gözü önündeydi. Okan Bayülgen, Cem Yılmaz, Cem Aydın gibi medyatik isimlerle birlikte oldu.

Fotoğraf çekmeyi seven Cansu Dere'nin boyu 1.76 metre ve 85-59-90 ölçülerindedir. Cansu Dere, L'Oréal Paris'in Türkiye yüzü oldu