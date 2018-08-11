Cansu Tosun kimdir Erkan Kolçak ile evlendi mi? Cansu Tosun kaç yaşında nereli? Cansu Tosun'la evlenecek Erkan Kolçak Köstendil kimdir? Erkan Koçak Köstendil aslen nereli ve kaç yaşındadır? Magazin gündemine bomba gibi düşen konular arasında yer alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak evleniyor. lmanya'nın Nürnberg kentinden doğup büyüyen ve burada birbirinden çeşitli Alman markalarının yüzü olan ve oyunculuk dışında fotomodellikte de kendini gösteren Cansu Tosun, son dönemlerdeki oyunculuk başarısıyla büyük bir çıkış yakalayan Erken Koçak Köstendil ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Ünlü çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun kına gecesi yaptı! Erkan Kolçak Köstendil veve Cansu Tosun 12 Ağustos 2018 Pazar günü nikah masasına oturacak. Çifti bir önceki gün Cumartesi akşamki kına gecesinde yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyda Düvenci yalnız bırakmadı. Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, Olimpos'ta yapılacak düğünle dünya evine giriyor. Erkan Kolçak Köstendil ile evlilik hazırlığında olan güzel oyuncunun bilinmeyenleri ve hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte Cansu Tosun kimdir Erkan Kolçak hayat hikayeleri ve haklarında bilinmeyenler..

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ



Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, yarın Olimpos'ta nikah masasına oturacak. Çift Cuma akşamı kına gecesi düzenledi. Gecede doyasıya eğlenen Erkan Kolçak mutluluktan yerinde duramadı.

YAKIN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI



Çiftin kına gecesine ait eğlenceli görüntüleri, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Gece boyunca yerinde duramayan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

CANSU TOSUN KİMDİR?

Erkan Koçak Köstendil ile hayatlarını birleştirip sonsuz bir birlikteliğe imza atacak isim Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde hayata gözlerini açmıştır.



Hem baba hem de anne tarafından Kayseri kökenli olan Cansu Tosun, henüz erken yaşlarda iken dans ve bale alanında eğitim almıştır.



Başarılı ve yetenekli oyuncu Cansu Tosun, son derece ilgi duyduğu oyunculuk alanında ilerlemek adına İstanbul'a yerleşme kararı aldı. Akabinde, kendini geliştirebilmek ve oyunculuk kariyerinde iyi bir seviyeye gelebilmek için gerek Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak ekibinden oyunculuk dersleri gördü gerekse 3. Mota Okulu'nda sinema oyuncusu Ümit Çırak'tan oyunculuk alanında birtakım dersler aldı.



Üniversitede lisans eğitimini tamamlamaya çalıştığı dönemlerde Nürngberg Operası'nda 13 yıl boyunca devam ettirdiği baleyi bırakıp hip hop ve caz alanındaki danslara yönelim gösterdi.



Almanya yaşadığı zaman diliminde menajer Şebnem Özberk ile tanışarak İstanbul’a oyunculuk üzerine hedefi için yerleşen Cansu Tosun, Nürnbeg’te lise eğitimini ticaret bölümünde okudu.





HAYATI



Cansu Tosun, 1988 yılında Almanya Nurnberg’de doğdu. Alman Operası’nda 13 yıl bale eğitimi aldı ve profesyonel fotomodellik yaptı. Almanya’da aynı Zaman’da Ticaret okulunu bitirdi. Türkiye’de oyunculuk hayatına TRT 1 kanalında başladı. 2011 – 2012 (39 bölüm) yıllarda yayımlanan Küçük Hanımefendi adlı dizide Başrol karakteri Neriman ile tanındı.



2012 yılında Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini canlandırdı. Daha sonra oyuncu 2013 yılında başlayan Refik Halit Karay’ın 1954 tarihli Bugünün Saraylısı adlı romanından esinlenilen dizide başrol karakteri Ayşen’ı canlandırdı, Star Tv’de yayınlanan Göç Zamanı isimli dizide oynadı. Günümüzde ise Fox Tv’de yayınlanan Familya dizisinde Hare Bilgiç karakterini oynamaktadır.



FİLMOGRAFİ



Sinema ve TV Dizileri



2011-2012 Küçük Hanımefendi Neriman Başrol Oyuncusu/TV Dizisi

2012-2013 Kayıp Şehir Zehra Başrol Oyuncusu/TV Dizisi

2013-2014 Bugünün Saraylısı Ayşen Yılmaz Başrol Oyuncusu/TV Dizisi

2013 İksir Buse Başrol Oyuncusu/Sinema Filmi

2016 Göç Zamanı Zümrüt Yardımcı Karakter/TV Dizisi

2016 Familya Hare Bilgiç Yardımcı Karakter/TV Dizisi

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, 4 yaşından itibaren birbirinden çeşitli Alman markasına fotomodellik yapan ve kaliteli pek çok markanın yüzü olan Cansu Tosun'un Fırat isminde bir erkek ikiz kardeşe sahiptir.



Bir Deli Sevda, Familya, Bugünün Saraylısı ve Göç zamanı gibi dizilerde oyunculuk yeteneğini sergileyen Cansu Tosun, oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlanan Küçük Hanımefendi isimli diziyle başlangıç yaptı.



Profesyonel anlamda fotomodellik ile ilgilenen Cansu Tosun, 2013 tarihinde Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Bugünün Saraylısı isimli dizide baş rol almıştır; öte yandan 2014 tarihi itibariyle beyaz perdede yayınlanan İksir: Dedemin Sırrı isimli sinema projesinde Keremcem ile baş rol üstlenmiştir.



2016 tarihine gelindiğinde Familya isimli dizide rol alan Cansu Tosun, burada tıpkı kendisi gibi oyuncu arkadaşı Erkan Koçak Köstendil ile olan uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

CANSU TOSUN'LA EVLENECEK ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?



Cansu Tosun ile dünya evine girmeye hazırlanan Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa’da dünyaya geldi.



Üniversite eğitimini, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olarak tamamladı.



2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinema hayatına giriş yaptı.



İlk olarak Facebook dizisi olan Mukadderat’ı yazıp yöneten oyuncu 2009 yılında “M.A.T” dizisinde, 2012 “Babalar ve Evlatları” dizisinde, 2008 yılındada Güz Sancısı filminde rol aldı.



Erkan Kolçak Köstendil, 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Cansu Tosun ile nişanlandı.



Erkan Kolçak Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı.



Erkan Kolçak Köstendil, TRT1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı ''Er Mahmut Karakum'' karakteriyle büyük bir beğeni ve ilgi topladı.



2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" dizisinde canlandırdığı Karlos karakteriyle pek çok kişinin sevdiği ve yakından takip ettiği isim haline geldi.



Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şahin Giray Han’ı canlandırdı.



Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.



Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.



Erkan Kolçak Köstendil, 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu güzel oyuncu Cansu Tosun ile nişanlandı.



Erkan Kolçak Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolüne hayat vermektedir.





ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN OYNADIĞI DİZİLER



Çukur / Vartolu / 2017-



Familya / Toprak / 2016



Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Şahin Giray Han / 2015



Ulan İstanbul / Karlos / 2014



Merhamet / Mehmet / 2013



Sakarya Fırat / Mahmut Karakum / 2009-2010



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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN OYNADIĞI FİLMLER



Kara Bela / Güven / 2015



İtirazım Var / Süpermen / 2014



Güz Sancısı / Nümayişçi / 2008



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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN ALDIĞI ÖDÜLLER



GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Yıldızı / 2015



Magazin Gazetecileri Derneği / Jüri Özel Ödülü / “Ulan İstanbul” / 2015



17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri / Genç Oyuncu Özel Ödülü / “Aut”



Galatasaray Üniv. 4. Sinepark Kısa Film Yarışması / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Ödülü / “Vakit” / 2010



Kral Midas Kısa Film Yarışması / En İyi Film, En İyi Yönetmen Ödülü / “Vakit”



47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim / En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Yönetmen, En İyi Film Ödülü / “Vakit” / 2010



Tobav Tiyatro Çırakları Tiyatro Ödülleri / En İyi Genç Erkek Oyuncu



Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu



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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN OYNADIĞI TİYATROLAR



Kalp Düğümü



Aut



4+4



GözKapYap



Aşkın Gözüne Gözlü



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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN YAZDIĞI SENARYOLAR



Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu



Mukadderat / Türkiye’deki İlk Facebook Dizisi



Vakit / Kısa Film



Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film



Tırnık / DVD Dizisi



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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN YÖNETMENLİKLERİ



Karşı Cins ile Tanışma Sanatı / Tiyatro Oyunu



Mukadderat / Türkiye’deki İlk Facebook Dizisi



Vakit / Kısa Film



Torbacının Esrarı / Orta Metraj Film



Tırnık / DVD Dizisi



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