Cem Adrian'a sosyete dünyasından büyük destek

Kürkleri için hayvanların katledilmesine sessiz kalmayan Cem Adrian'ın başlattığı 'Vahşeti durdurun' kampanyası sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerin yer aldığı kampanyaya sosyetiklerden de destek geldi. Ürünlerinde gerçek hayvan kürkü kullanan markaların daimi müşterileri olan sosyetikler, söz konusu masum hayvanlar olunca modayı ellerinin tersiyle itti. Şebnem Çapa, Pınar Sabancı ve Leyla Alaton önceki gün yaptıkları paylaşımlarla hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmasına tepki gösterdi.

'DOST ACI SÖYLER' MİSALİ

Şebnem Çapa, "1 kürk manto için ortalama 60 hayvanın canlı canlı derisinin yüzüldüğünü biliyor muydunuz? Kürkünü çıkar vicdanını giy" mesajını paylaşarak kampanyaya destek verirken Pınar Sabancı ise "Kürke hayır" dedi. En ilgi çekici paylaşım ise Leyla Alaton'dan geldi. Ünlü iş kadını, "Ya hayvanlar biz insanları derimiz için öldürseydi?" diye yazıp ünlü giyim markalarını etiketledi. Alaton, iki giyim markasının sahibi Cem Boyner'le arkadaş olmasına rağmen hayvanların vahşice öldürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmedi.

İSİM VERMEDEN ÇAĞRI

Hayvan hakları konusunda canla başla çalışan Şebnem Çapa, kampanyaya destek verdi. Ancak Çapa, yakın dostu olan Cem Boyner'in sahibi olduğu kürk satan firmaları ifşa etmek istemedi ve bu paylaşımı yaptı.