Cem Yılmaz'dan Ediz Hun sürprizi! Arif ve 216 filminin çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, geride bıraktığımız günlerde yeni imajıyla objektif karşısına geçti.

Bu görüntüsüyle yeni filminin çekimlerine başladığını da göstermiş olan Yılmaz’ın ikinci paylaşımı çok daha büyük ilgi gördü.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun’la sohbet ederken çekilmiş bir karesini paylaşan Cem Yılmaz, bu kareye “Bugün değerli büyüğümüz Ediz Hun ile yeni filmimizi konuştuk. Ne mutlu bir gün” notunu düştü.