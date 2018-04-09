Cengiz Tekin kimdir sağlık durumu nasıl Cengiz Tekin kaç yaşında nereli soruların yanıtları araştırılıyor. Onur Akay, arabesk müziğin duayen bestecilerinden Cengiz Tekin, dün evinde kalp krizi geçirdi ve evine yakın bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Zalimden de Zalim, Hayat Arkadaşı, Senin Yerine' gibi pek çok bestenin sahibi olan Cengiz Tekin'in hayatı kariyeri ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. 2 damarına balon uygulanan, 2 tanesine de stent takılan Tekin, önce yoğun bakıma, ardından odasında müşahede altına alındı. Cengiz Tekin’in yarın taburcu edilmesi bekleniyor. 1955 yılında İzmir’de dünyaya gelen şarkıcı ve besteci Cengiz Tekin’in şarkılarını, Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Adnan Şenses, Bergen, Mine Koşan, Kamuran Akkor ve Vahdet Vural gibi çok sayıda ünlü sanatçı okudu. Ayrıca yedi filmde de başrol oyunculuğu yapan Tekin, “Yaktın Beni Dünya” filmiyle Anadolu’da adından söz ettirmişti. Bir dönem İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerin ve “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlenen Cengiz Tekin’in, “Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş” gibi çok sayıda sevilen bestesi, plakları ve albümleri bulunmaktadır. İşte Cengiz Tekin ile ilgili merak edilenler...





CENGİZ TEKİN KİMDİR?



Cengiz Tekin 1955’te İzmir kadife kalede sekiz çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olarak doğdu, çocukluğu İstanbul Kasımpaşa’da geçti. Ailevi sebeplerden ilkokulu Tandoğan’da ortaokulunu İhsan sungu’da okudu. Tatilde ve boş zamanlarında eczacı kalfası olarak çalıştı. Cengiz Tekin 1975’de yazdığı “deli gibi sevdim” ve “neden saçların beyazlanmış arkadaş” ile uzun süre adından söz ettirmişti. Ferdi Tayfur, Esen Gül, Müslüm Gürses , Mine Koşan , Biricik,Hüseyin Altın ve nice sanatçıların okuduğu “hayat arkadaşı” şarkısının sözleri de Cengiz Tekin’e (müzik Mustafa Sayan’a aittir.). 1978 yılında tanıştığı ve halen yakın arkadaşı olan Ferdi Tayfur’a çok sayıda eser verdi ve birkaç filminde de rol aldı. Başta Ferdi Tayfur olmak üzere İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Hüseyin Altın, Adnan Şenses, Gökhan Güney, Bergen, Biricik, Mine Koşan, Esen Gül, Kamuran Akkor, Vahdet Vural gibi bir çok ünlü sanatçı onun bestelerini yorumlar. Öte yandan Yedi filmde de başrol almış, Yaktın Beni Dünyafilmiyle Anadolu’da adından söz ettirmiş. Son olarak İbrahim Tatlıses’in çektiği kliplerde ve de SHOW TV’de “İbo Show”un da yönetmenliğini üstlendi.



Bazı eserleri; Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Zalimden de Zalim, Hayat Arkadaşı, Senin Yerine, Dert Kitabı, Diyemedim, Sevdik de Ne Oldu, Falcı da Farkında, Boşver Diyorlar, İçmediğim Gün mü Var, Benim Hayatım