Ceyda Ateş gizlice evlendi mi?
Sevgilisi Buğra Toplusoy ile birlikte ABD’de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, kafa karıştırdı. Ateş’in sol elindeki alyans ‘evlilik’ dedikodusuna sebep oldu.
Aşkı için yaşamına ABD'de devam eden güzel oyuncu Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karışıtırdı. Genç iş adamıyla evlenecekleri yönünde hakkında sık sık haberler çıkan güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla "İkili, evlendi mi?" dedirtti.
GİZLİCE EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ
Daha önceki paylaşımlarında dikkat çeken tektaşını kendisinin aldığını söyleyen Ateş'in son fotoğraflarındaki alyans ise gözlerden kaçmadı. Oyuncunun alyansını görenler, bu kareyi genç çiftin evlendiği yönünde yorumladı.
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