Ceyda Ateş gizlice evlendi mi?

Aşkı için yaşamına ABD'de devam eden güzel oyuncu Ceyda Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karışıtırdı. Genç iş adamıyla evlenecekleri yönünde hakkında sık sık haberler çıkan güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla "İkili, evlendi mi?" dedirtti.

GİZLİCE EVLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ