Ceyda Düvenci kimdir nereli kaç yaşında Ceyda Düvenci O Ses Türkiye performansı izle
Ceyda Düvenci kimdir nereli kaç yaşında Başarılı projelerde yer alan Ceyda Düvenci çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ceyda Düvenci O Ses Türkiye performansı izlelemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterli. TV 8'in sevilen programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı programına ünlü akın var. Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural ve Erkan Petekkaya gibi ünlüler de var. O Ses Türkiye’nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. İşte Ceyda Düvenci kimdiri ile ilgili detaylar....
Ceyda Düvenci kimdir nereli kaç yaşında Başarılı projelerde yer alan Ceyda Düvenci çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Ceyda Düvenci O Ses Türkiye performansı izlelemek için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterli. TV 8'in sevilen programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı programına ünlü akın var. Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olarak katılacağı yılbaşı bölümünde Cenk Tosun, Yılmaz Vural ve Erkan Petekkaya gibi ünlüler de var. O Ses Türkiye’nin yılbaşı akşamı konukları göz kamaştırıyor. İşte Ceyda Düvenci kimdiri ile ilgili detaylar....
CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?
Ceyda Düvenci (d. 16 Nisan 1977, Bursa), Türk oyuncu.
İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.
2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002'de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar.Önce "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.
Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine komedi dalında en iyi kadın adayı gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.
Ceyda Düvenci yönetmenliğini Uğur Yücelin yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamıştır. Film 22 Ocak 2010 da vizyona girdi.
Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan yapımcısı Fatih Aksoy olan,önce Kanal D (2011-2012),ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında Tv8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Tv8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir
Filmografi
Ejder Kapanı, 2010
Bir Varmış, Bir Yokmuş , 2005
Hoşgeldin Hayat, 2004
Abdülhamit Düşerken, 2003
Her Şey Çok Güzel Olacak, 1998
Tiyatro
Sürmanşet,2008
Ayşe Opereti,2006
3.Türden Yakın İlişkiler, 2001-2003
Diziler
Babam ve Ailesi (Suzan) /Tv dizisi /Kanal D /2016
Maral (Deniz) / Tv Dizisi / Tv8 / 2015
Aşkın Kanunu (İpek) / Tv Dizisi / TRT1 / 2014-2015
Umutsuz Ev Kadınları / Tv Dizisi / Yön:Özlem Bayşu Ünlü & Eylem Koza / FOX / 2011-2014
Şen Yuva / Tv Dizisi / Yön:Hakan Algül / Atv / 2010
Binbir Gece / Tv Dizisi / Yön:Kudret Sabancı / Kanal D / 2007-2009
Hasret / TV Dizisi / Yön:Ümit Efekan / Kanal D / 2006
Maki / TV Dizisi / Yön:Zeynep Günay / Show TV / 2005
Kasırga İnsanları / TV Dizisi / Yön:Nihat Durak / Show TV / 2004
Sil Baştan / TV Dizisi / Yön:Gül Oğuz / Kanal D / 2004
Zalim / TV Dizisi / Yön:Faruk Teber / Star Tv / 2003
Hastayım Doktor / TV Dizisi / Yön:Aram Gülyüz / Kanal D / 2002
Öyle Bir Sevda ki / TV Dizisi / Yön:Faruk Aksoy / TGRT / 2002
Dikkat Bebek Var / TV Dizisi / Yön:Samim Değer - Haluk Bener / TRT / 2000
Böyle mi Olacaktı / TV Dizisi / Yön:Şahin Gök / ATV / 1998
Baba / TV filmi / Yön:Erden Kıral / ATV / 1998
Babam Olur musun / TV filmi / Yön:Şahin Gök / ATV / 1998
Canlı Hayat / TV filmi / Yön:Ümit Efekan / ATV / 1998
Çiçek Taksi / TV Dizisi / Yön:Ümit Efekan / TRT / 1998
Affet Bizi Hocam / TV Dizisi / Yön:Halit Refiğ / Show TV / 1998
Son Kumpanya / TV Dizisi / Yön:Haldun Dormen / Kanal D / 1997
Tatlı Kaçıklar / TV Dizisi / Yön:Aram Gülyüz / ATV / 1997
Deli Divane / TV Dizisi / Yön:Rabahat Baltacı / Star Tv / 1997
Köstebek / TV Dizisi / Yön:Nihat Durak / Star Tv / 1997
Palavra Aşklar / TV Dizisi / Yön:Kandemir Konduk / Show TV / 1996
TV Programları
Doktorum /Kanal D / 2013
Bizim Evde Ne Oluyor / ATV / 2005
Çocuk Deyip Geçme / TRT1 / 2003
Bir Başka Gece / TRT1 / 2001
Lezzet Saati / Show TV / 2000
Şimdi Sıra Sende / ATV / 1998
Seç Bakalım / ATV / 1997
Sabah Şekerleri / Star / 1997
Cici Kızlar / Kanal 6 / 1996
Life Style / Kanal6 / 1996
Buyur Bi'De Burdan Bak / TV8 / 2016
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