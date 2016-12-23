Ceyhun Yılmaz'a dava şoku!
Müjde Uzman'ın Ceyhun Yılmaz'a açtığı ‘3 kuruşluk’ davada karar... Oyuncu Müjde Uzman’a bir televizyon programında sorulan, “Mesleğiniz nedir?” sorusuna fısıldayarak şok bir cevap veren ve kameralara yakalanan Ceyhun Yılmaz, Uzman’ın açtığı 3 kuruşluk tazminat davasını kaybetti. Mahkeme Ceyhun Yılmaz’ın Müjde Uzman’a 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.
Ceyhun Yılmaz ve Oyuncu Müjde Uzman geçtiğimiz yıl bir televizyon programına katılmıştı. Sunucu Mesut Yar’ın Uzman’a yönelik, “Mesleğiniz nedir” sorusu üzerine Ceyhun Yılmaz, şok bir cevap vermiş ve bu görüntüsü ekranlara yansımıştı. Programın ardından Müjde Uzman, Yılmaz’a 3 kuruşluk tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. Tarafların katılmadığı davada mahkeme, Ceyhun Yılmaz'ın Müjde Uzman'a 3 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Yılmaz'ın karara itiraz edeceği öğrenildi.
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