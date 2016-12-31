Oyuncu Sonay Aydın evlendi
Türk televizyonlarının unutulmayan dizileri arasına giren Çılgın Bediş'te Banu karakterini canlandıran Sonay Aydın dünyaevine girdi.
İngiltere'de yaşayan oyuncu uzun süredir birlikte olduğu Allan Gibson ile nikah masasına oturdu. Dün gerçekleşen törene, çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Sonay Aydın, kızı Talya'nın babasını 2012 yılında ani bir kalp krizi sonucu kaybetmişti...
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