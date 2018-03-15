Çılgın Sedat kimdir nereli Seda Sayan'ın konuğu Çılgın Sedat kaç yaşında

Survivor Çılgın Sedat kimdir nereli kaç yaşında sorusu gündemde Çılgın Sedat, bugün SHOW TV'nin magazin gündemini tutan programı "Seda Sayan'la"ya konuk oldu. Çılgın Sedat'ın gerçek adı ve hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı. SHOW TV'nin iddialı programı "Seda Sayan'la" ya konuk olmasıyla geldi. Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, şarkılarıyla yıllardır Türkiye magazin gündeminin merkezinde yer alan isimlerden. Kendine has üslubuyla söylediği şarkılar ve katıldığı yarışma programları ile tanınan Çılgın Sedat, zaman zaman magazin basınında yer alan haberler sonrası tekrar gündeme geliyor. Çılgın Sedat'ın kim olduğunu ve gerçek adının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlar Çılgın Sedat hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Magazin gündeminde konuşulmayanların konuşulduğu Seda Sayan'la programında Çılgın Sedat'ta şarkılarıyla renk katıyor. Sahnelerin enerjik ismi Çılgın Sedat gerçek isminyle Sedat Kapurtlu 1973 doğumlu. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında 2 oğlu var. Engelli olan oğlu Siraç 2006 doğumlu. İşte Çılgın Sedat yani Sedat Kapurtu'ya dair detaylar.



Son olarak katıldığı Survivor yarışması ile hafızalarda yer eden Çılgın Sedat, Türk televizyon izleyicisinin uzun yıllardır tanıdığı bir isim. Gerek katıldığı yarışma programları gerek 35 yaşından sonra futbola başlaması gibi birçok olay sonrası gündeme gelen Çılgın Sedat, son günlerde de en çok merak edilen isimlerden oldu. Magazin camiasında Çılgın Sedat olarak tanınan renkli şarkıcı hakkına merak edilenleri derledik. İşte Çılgın Sedat hakkında tüm detaylar...







ÇILGIN SEDAT KİMDİR?



Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.



Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.



Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı.

Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır.Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir.Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır. 2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı.