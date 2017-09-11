Cizreli Mehmet kimdir? Cizreli Mehmet ve Anne Marie sahne düeti izlenme rekoru kırıyor

Sosyal medyada da büyük beğeni toplayan videodan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan kimdir? sorusuna ve Cizreli Mehmet ve Anne Marie sahne düeti izlemek isteyenler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Cizreli Mehmet'in hayali gerçek oldu. İngiliz şarkıcı Anne Marie ile sahneye çıktı. Rockabye şarkısını söyleyen Cizreli Mehmet Ali Şulan, şarkıcının Türkiye konserinde sahneye çıktı. ‘Rockabye’ şarkısıyla tüm dünyada müzik listelerinde zirveye yükselen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, İstanbul'da konser verdi.



Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etti. Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin?” dedi.









Teklifin ardından yola çıkan 'Cizreli Mehmet', "Evet uçaktayım rota İstanbul, bekle beni konser geliyorum" ifadelerini kullandı. Dün akşam Babylon Soundgarden’da konser veren Anne Marie ile Cizreli Mehmet sahnede 'Rockabye' isimli şarkıyı birlikte söyleyerek düet yaptı.







Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin çok az olması nedeniyle ilk baştan teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak sonradan bilet bulabilen Şulan, İstanbul’da Marie ile birlikte sahne aldı. Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuştu. 9 Eylül Cumartesi akşamı Babylon Soundgarden’da sahne alan Anne Marie, Şulan'ı da sahneye çağırarak "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte söyledi.



SAHNE DÜETİ







CİZRELİ MEHMET ALİ ŞOLAN AMATÖR BİR MÜZİSYEN



"Ben müzikle uğraşıyorum ve Cizre'de naçizane bir kafede müzik yapıyorum. O gün de sabah kahvaltı yapıyordum ve kahvaltıdan sonra sosyal medyada programı görüp telefonuma yükledim. Programda gezinirken bir anda karşıma çıktı ve ben de direk starta bastım ve telefonumla kayda girip eşlik etmeye çalıştım." .



"BİR CİZRELİ OLARAK BU GÜZEL COĞRAFYADA OLMAK EN GÜZEL ŞEY"



Düet yaptığı kişinin ünlü bir İngiliz sanatçı olduğunu bilmediğini belirten Şolan, "Bilseydim bile yine aynı rahatlıkta eşlik ederdim. Çünkü biz Cizre insanı böyleyiz, sıcakkanlıyız, doğalız. Müzik evrenseldir çünkü her dilde söylendiği zaman çok güzel oluyor bu da çok değişik bir duygu anlatılacak gibi değil. Bir Cizreli olarak kardeşliğin ve insanlığın pekiştiği bu güzel coğrafyada birlikte olmak en güzel şeydir" diye konuştu.



Videonun sosyal medyada izlenmesinden sonra kendisine olan ilgiden dolayı telefonları susmayan Cizreli Mehmet'in ingiliz şarkıcıyla buluşmasına imkan tanıyan Smule uygulamasından da bahsedelim.

