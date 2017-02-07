Gülşen: Çocuğumu başkası için doğurmadım

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen, anne olduktan sonra ilk konserini Uludağ’da verdi. ‘Selfy Whitefest 2017’de sahne alan Gülşen “Hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım. Doğum sonrası ilk konserim ve şu an çocuğuma özlemim var.” dedi. Gülşen, kendisi sahnedeyken 25 gün önce doğan oğlu Azur Benan’a babası Ozan Çolakoğlu’nun baktığını söyledi.

ÇOK HASSASLAŞTIM

Dadı tutmadıklarını belirten Gülşen “Bebeğime ben bakmak ve hiçbir anını kaçırmak istemiyorum. Çocuğumu bir başkası için doğurmadım ve başkası büyütsün istemiyorum. Annelik görevimi yerine getirmek istiyorum” diye konuştu. Gülşen sözlerine şöyle devam etti: Anne olduktan sonra hassaslaştım. Eskisinden daha çok empati yapı- yorum. Ben çocuğum için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama dünyadaki tüm çocuklar da mutlu olsun istiyorum. Savaş alanlarındaki o çocukların yaşadıklarını görmeye dayanamıyorum.