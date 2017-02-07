Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Gülşen: Çocuğumu başkası için doğurmadım

Anne olduktan sonra ilk konserini Uludağ’da veren Gülşen, dadı tuttuğu iddialarını yalanladı ve ekledi: Başkası için doğurmadım, ben bakarım.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen, anne olduktan sonra ilk konserini Uludağ’da verdi. ‘Selfy Whitefest 2017’de sahne alan Gülşen “Hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım. Doğum sonrası ilk konserim ve şu an çocuğuma özlemim var.” dedi. Gülşen, kendisi sahnedeyken 25 gün önce doğan oğlu Azur Benan’a babası Ozan Çolakoğlu’nun baktığını söyledi.

ÇOK HASSASLAŞTIM

Dadı tutmadıklarını belirten Gülşen “Bebeğime ben bakmak ve hiçbir anını kaçırmak istemiyorum. Çocuğumu bir başkası için doğurmadım ve başkası büyütsün istemiyorum. Annelik görevimi yerine getirmek istiyorum” diye konuştu. Gülşen sözlerine şöyle devam etti: Anne olduktan sonra hassaslaştım. Eskisinden daha çok empati yapı- yorum. Ben çocuğum için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama dünyadaki tüm çocuklar da mutlu olsun istiyorum. Savaş alanlarındaki o çocukların yaşadıklarını görmeye dayanamıyorum.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunmada yeni güç 'Bora'

Savunmada yeni güç 'Bora'

Akademisyenler ihraç isim tam listesi son dakika

Akademisyenler ihraç isim tam listesi son dakika

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA