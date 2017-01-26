Çocuklara umut olacaklar
Modacı Dilek Hanif’in ‘Haute Couture 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’, Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel’de düzenlenecek defile ile ilk defa görücüye çıkacak.
- Magazin servisi
Merit International Hotels & Resorts sponsorluğunda 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek defilenin koreografisini Uğurkan Erez hazırlayacak, baş mankeni ise Çağla Şıkel olacak. Dilek Hanif imzası taşıyan 30 parça kıyafetin sergileneceği defileden elde edilecek gelir, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak. Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Kuzey Kıbrıs’ta kültür ve sanatı canlandırırken, bunun için öncelikli olarak modayı seçtiklerini söyledi.
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