Çocuklarla kayak keyfi
Şarkıcı Işın Karaca, hafta sonu tatilini eşi Tuğrul Odabaş, kızı Mia ve yeğeni Jaz ile Dorukkaya Otel’de geçirdi.
- Magazin servisi
Kızına ve yeğenine kayak dersi aldıran Karaca, kendisi de kayak yaptı. Drone ile keyifli anlarını çektiren Karaca, kayaktaki ustalığını da gösterdi. Geçtiğimiz ay evlendiği Tuğrul Odabaş’la mutluluk pozları veren şarkıcı, balayını Hollanda’da okuyan oğlunu ziyarete gittiğinde yapacaklarını ifade etti.
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