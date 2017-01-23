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Çocuklarla kayak keyfi

Şarkıcı Işın Karaca, hafta sonu tatilini eşi Tuğrul Odabaş, kızı Mia ve yeğeni Jaz ile Dorukkaya Otel’de geçirdi.

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Kızına ve yeğenine kayak dersi aldıran Karaca, kendisi de kayak yaptı. Drone ile keyifli anlarını çektiren Karaca, kayaktaki ustalığını da gösterdi. Geçtiğimiz ay evlendiği Tuğrul Odabaş’la mutluluk pozları veren şarkıcı, balayını Hollanda’da okuyan oğlunu ziyarete gittiğinde yapacaklarını ifade etti.

 

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