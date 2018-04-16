Cumali Akgül kimdir kaç yaşında Survivor Cumali Akgül aslen nerelidir? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Tv8 ekranlarında yayınlanan ‘Survivor 2018’ programına katılmak için kilometrelerce yol yürüyen Cumali Akgül'e memleketi Iğdır'dan büyük bir destek geldi. Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele eden Cumali Akgül, eleme potasına kalınca devreye Iğdır Belediyesi girdi. Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi için Iğdır Belediyesi : ‘Survivor’da yarışmakta olan Iğdırlı hemşerimiz Cumali Akgül bu akşam eleme potasına girmiştir’ şeklinde anons yaparak vatandaşlardan oy istedi. Survivor’da yer alabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show’a katıldı ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor’a kabul edildi, Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde 1500 km yol yürüdü. Iğdır'da doğan Cumali Akgül, 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.

Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.

Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.

Cumali Akgül, şu ana kadar Survivor'da topladığı 36 puanla sıralama tablosunda 18 sırada yer alıyor. Sık sık takım arkadaşlarının eleştirilerine maruz kalan Akgül'ün en iyi anlaştığı takım arkadaşı ise Hakan Hatipoğlu.

Iğdır Belediyesi Survivor'da yarışan Cumali için oy istedi

Survivor'a katılmak için kilometrelerce yol yürüyen Cumali Akgül'e memleketi Iğdır'dan büyük bir destek geldi.

Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele eden Cumali Akgül, eleme potasına kalınca devreye Iğdır Belediyesi girdi. Cumali'nin Survivor'dan elenmemesi için Iğdır Belediyesi anons yaparak vatandaşlardan oy istedi.