Dağ 2'nin yıldızı Ufuk Bayraktar Umre’ye gitti!
Başrolünde yer aldığı Dağ 2 filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti.
Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti. Develi, instagram hesabından Umre ziyaretini, "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notuyla paylaştı. Ufuk Bayraktar bu fotoğrafın altına ‘Trump Tower out, Zemzem Tower in’ notunu düştü.
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