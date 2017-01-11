Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Ufuk Bayraktar milyoner oldu!

Toplamda 17 Milyon hasılat yapan Dağ 2 filmi, ücretini gişe üzerinden alacak olan Ufuk Bayraktar'a yaradı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki Dağ 2 toplamda 17 milyon TL gişe yapan filmin rekor kazancı oyuncu Ufuk Bayraktar'a yaradı. 
 
Bilindiği gibi ücretini gişe üzerinden anlaşan Bayraktar, bugüne kadar 850 bin TL gişeden kazandı. Ufuk Bayraktar'ın filmden kazandığı toplam hasılat 1 Milyon TL civarında oldu. (Güneş)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adam öldürüp, ameliyata girdi

Adam öldürüp, ameliyata girdi

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

Büyükannelerin maaş takvimi belli oldu

İlk kullanılan jimnastik aletleri

İlk kullanılan jimnastik aletleri

Ordu'da tarihi top mermisi bulundu

Ordu'da tarihi top mermisi bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA