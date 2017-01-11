Ufuk Bayraktar milyoner oldu!

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldığı, dokuzuncu haftasındaki Dağ 2 toplamda 17 milyon TL gişe yapan filmin rekor kazancı oyuncu Ufuk Bayraktar'a yaradı.

Bilindiği gibi ücretini gişe üzerinden anlaşan Bayraktar, bugüne kadar 850 bin TL gişeden kazandı. Ufuk Bayraktar'ın filmden kazandığı toplam hasılat 1 Milyon TL civarında oldu. (Güneş)