Dağ 3 filmi çıkacak mı? Murat Serezli açıkladı

Türkiye’de 2016 yılının en çok izlenen filmi unvanını kazanan, 3 milyon 505 bin kişi tarafından izlenen ‘Dağ 2’ filminin başrol oyuncularından Murat Serezli, Habertürk Gazetesi'nden Arif Hür'e röportaj verdi.

2016 yılının en çok izlenen filminde yer almak size ne hissettiriyor?

Oldukça mutluluk verici. Hem anlamı mahiyetinde, hem içerik olarak bu projenin içerisinde yer almak gurur verici. Sinemada en önemli ölçüt olan gişede filmin karşılığını bulması da sevindirici. Mesleki anlamda ciddi bir tatmin yaşadığımı söyleyebilirim.

‘Dağ 2’ gişede üç milyonu devirdi. Yerli ve yabancı çok sayıda filmi geride bırakmayı bekliyor muydunuz?

Senaryo ilk elimde geldiğinde 2.5 milyonu cepte görüyordum. Neden diye soracak olursanız: Millet olarak kahramanlık hikâyelerine hasret kalmıştık. Uzun zamandır ihtiyacını duyduğumuz kahramanlık hikâyesiydi. Türk askerinin doğası, asil kanı, Atatürk ilkelerine bağlılığı, onurunu ve şerefini görmeye ihtiyacımız vardı. Doğru bir perspektiften anlattık bunu. ‘Dağ’ bu noktada açığı kapattı. İnsanların gurur duyacağı hikâyeleri izlemeye ihtiyacı var.

Şimdi pek çok kişi ‘Dağ 3’ün çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor...

‘Dağ 2’de gördüğünüz üzere Oğuz ve Bekir’in ve diğer oyuncuların yer aldığı ‘Fırtına Getiren’ timinin öyküleri daha bitmedi. Ancak ‘Dağ 3’ün daha zamanı var. ‘Dağ 2’nin yarattığı rüzgârın dinmesi gerekiyor önce. Hem bu gişenin üstüne çıkmak için seyircinin bizi özlemesi lazım diye düşünüyorum.

Kahramanlık hikâyeleri anlatan filmlerin sayısını yeterli buluyor musunuz?

Hayır. Daha çok askeri film çekilmeli. İnsanlar bu tür filmleri seviyorlar. Çeşitli türden filmler yapılmalı. Tekdüzelikten çıkılmalı. Sanatta en kötü şey monotonluktur. Sinemamızda monotonluk var. Benim gibi aksiyon filmlerinde oynamayı seven birisi için bu tarz projelerin yapılıyor olması mutluluk verici. Sinemamızda uzun yıllardır komedi ve aşk filmleri iş yapar algısı var. Ezber bozan söylemi olan, kaliteli ve sıra dışı işlerin Türk sinemasında her zaman karşılığı olacağını savunuyorum.

Veysel Yarbay’ı oynamak sizin oyunculuğunuza neler kattı?

İsimsiz kahramanlara duyduğum saygım arttı. Mesleği askerlik olan, özel kuvvetlerde çalışan o şerefli isimsiz kahramanlarımızın doğasını yakından tanıdım. ‘Dağ 2’ benim mesleki yetkinliğimi de artırdı. Benim için gerçek bir oyunculuk sınavıydı. Bu karakteri oynarken çok duygulandım. Hem çağın oyunculuk stili, hem de kültürümüzün seyirci-oyuncu iletişimindeki kodları doğrultusunda başarılı bir karakter ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu da ne denli inandırıcı olduğunu gösteriyor olsa gerek.

Murat Serezli, “Hem dizi hem film tekliflerine açığım” derken, “Aksiyon rollerini çok seviyorum. Çocukluğumdan beri aksiyona çok yatkınım” ifadelerini kullandı.

Film üzerine çeşitli üniversitelerde panellere katılan Serezli, “Filme halen muazzam ilgi var. Övgülerden göğsümüz kabardı” diyor.