Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Daha yüksek sesle kınamalıyız

Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Demet Akbağ’ın da aralarında olduğu ünlü isimler, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

  • Magazin servisi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, İstanbul Ortaköy’deki bir eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanları katleden terörü lanetlediğini belirterek, “Bir şeyi daha yüksek sesle kınamalıyız diye düşünüyorum. O da bu olaydan sonra sosyal medyada bolca ama bayağı bolca yer alan, ‘Oh olsun, bunlara müstahak’ minvalinde ahlaksızca, çirkin, insanlık dışı, vicdansızca yapılan yorumlar, atılan tweetler.” değerlendirmesinde bulundu. 

SAVCILARA SESLENDİ

Gökbakar, mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Buradan tüm bilişim suçları savcılarına sesleniyorum. Herhangi bir devlet yetkilisine veya ünlüye edilen bir hakaret suçu üzerine bilişim polisimiz 4-5 saat içinde evinden alabiliyorsa o kişiyi IP tespiti ile, bu nefret suçunu işleyen kişilerin de yakalanması ve ceza alması gerekir. Tüm şehitlerimize ve hayatını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet diliyorum.” Komedyen Cem Yılmaz da Twitter hesabından “Yazıklar olsun.” paylaşımında bulundu.      

YOK OLSUNLAR

Ebru Gündeş ise “Yeni yıla da karanlık soktular bizi. Bizler yeni yılın ilk doğanları haberi ile eskiden mutlu olurduk. Şimdi ise 39 şehit, 64 yaralımız var. Yüreğimiz acı dolu ve yine karanlık bir yeni gün.” mesajını paylaştı. Hadise, yeni yıla dair tüm iyi dileklerini yitirdiğini kaydederek, “Tek dileğim yok olmanız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,  yaralı vatandaşlarımıza şifa ve bu acıyı en derinden yaşayan yakınlarına sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

BU SALDIRI BİR VAHŞET

Demet Akbağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Beyaz güvercinler uçsun istiyoruz ama hep karanlık sabahlara uyanıyoruz. 2017 gelmedi mi daha yoksa?” ifadesini kullandı. Kenan Doğulu da yeni yıla büyük bir acıyla başlandığını belirterek, “Masum ve savunmasız insanlara yapılan bu acımasız saldırı bir vahşettir.” mesajını paylaştı. Murat Boz, Ata Demirer, Ali Sunal, Gupse Özay ve Meryem Uzerli de Ortaköy’deki terör saldırısını kınadı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA