‘Dayan Yüreğim’ görücüye çıktı

Avukat Fuat karakterini canlandıran Cansel Elçin izleyicileri ağlatacak bir dizi olduğunu belirterek “Bugün yüzümüz çok gülüyor çünkü aylardır ağlıyoruz. Ben bazen çok sakarlıklar yapıyorum heyecandan.” diye konuştu. Ece Uslu ise “Çok eğlenerek çalışıyoruz. Cansel’le beraber başak burcuyuz ve ikimizin enerjisini çok benzetiyorum” dedi.