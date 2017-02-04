‘Dayan Yüreğim’ görücüye çıktı
Endemol Shine Türkiye’nin yapımcılığını gerçekleştirdiği, başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan’ın paylaştığı ‘Dayan Yüreğim’ dizisinin oyuncuları, ilk bölümü Maslak Steigenberger Otel Sodaa Restoran’da izledi.
- Magazin servisi
Avukat Fuat karakterini canlandıran Cansel Elçin izleyicileri ağlatacak bir dizi olduğunu belirterek “Bugün yüzümüz çok gülüyor çünkü aylardır ağlıyoruz. Ben bazen çok sakarlıklar yapıyorum heyecandan.” diye konuştu. Ece Uslu ise “Çok eğlenerek çalışıyoruz. Cansel’le beraber başak burcuyuz ve ikimizin enerjisini çok benzetiyorum” dedi.
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