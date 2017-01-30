‘Dayan Yüreğim’ gün sayıyor
ENDEMOL Shine Türkiye’nin yapımcısı olduğu ‘Dayan Yüreğim’ için geri sayım başladı.
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Başrollerini Ece Uslu ve Cansel Elçin’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, senaryosunu Alican Yaraş ile Serap Gazel’in kaleme aldığı ‘Dayan Yüreğim’ 3 Şubat’ta izleyici ile buluşacak. ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının, her şeyini kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor. Çekimleri Amsterdam ve İstanbul’da gerçekleşen ‘Dayan Yüreğim’ Fox’ta yayınlanacak.
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