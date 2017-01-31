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Demet Akalın Aleyna Tilki'ye neden kızdı?

Demet Akalın Instagram'da yaptığı canlı yayın sırasında radyoda Aleyna Tilki'nin şarkısı çalınca 'Bu kıza tahammül edemiyorum' diyerek kanalı değiştirmişti.

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Demet Akalın'ın daha önce destek verdiği Aleyna Tilki'ye neden tepki gösterdiği merak konusu olmuştu. Akalın önceki gün katıldığı bir radyo programında konuya açıklık getirdi.
 
Gelen bir soru üzerine Demet Akalın, "Aleyna 'Basit insanların çok fanı olur' şeklinde bir söz etti. Onun bu lafı beni sinirlendirdi. Daha 16 yaşında küçük bir kız böyle bir lafı nasıl söyler. Çok kızdım, artık Aleyna'yı dinlemiyorum."

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